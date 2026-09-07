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经注: An-Najm 53:42
An-Najm
42
53:42
وان الى ربك المنتهى ٤٢
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ٤٢
وَأَنَّ
ﳢ
إِلَىٰ
ﳣ
رَبِّكَ
ﳤ
ٱلۡمُنتَهَىٰ
ﳥ
٤٢
ﳦ
你的主，是众生的归宿。
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基拉特
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Al-Sa'di
К Аллаху возвращаются все деяния, а в День воскресения - и все творения. Аллах является верхом всякого совершенства, и на Нем завершаются знания, мудрость, милосердие и другие прекрасные качества.