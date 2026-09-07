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经注: An-Najm 53:41
An-Najm
41
53:41
ثم يجزاه الجزاء الاوفى ٤١
ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَىٰ ٤١
ثُمَّ
ﳝ
يُجۡزَىٰهُ
ﳞ
ٱلۡجَزَآءَ
ﳟ
ٱلۡأَوۡفَىٰ
ﳠ
٤١
ﳡ
然么他将受最完全的报酬。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
kisha binadamu atalipwa kwa juhudi zake malipo yenye kuenea kikamilifu matendo yake yote.