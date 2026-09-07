登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: An-Najm 53:39
An-Najm
39
53:39
وان ليس للانسان الا ما سعى ٣٩
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩
وَأَن
ﳑ
لَّيۡسَ
ﳒ
لِلۡإِنسَٰنِ
ﳓ
إِلَّا
ﳔ
مَا
ﳕ
سَعَىٰ
ﳖ
٣٩
ﳗ
各人只得享受自己的劳绩；
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَأَن﴾ أَيْ أَنَّهُ ﴿لَّیۡسَ لِلۡإِنسَـٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ٣٩﴾ مِنْ خَيْر فَلَيْسَ لَهُ مِنْ سَعْي غيره للخير شيء