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经注: An-Najm 53:38
An-Najm
38
53:38
الا تزر وازرة وزر اخرى ٣٨
أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌۭ وِزْرَ أُخْرَىٰ ٣٨
أَلَّا
ﳋ
تَزِرُ
ﳌ
وَازِرَةٞ
ﳍ
وِزۡرَ
ﳎ
أُخۡرَىٰ
ﳏ
٣٨
ﳐ
一个负罪者，不负别人的罪。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kwamba haipatilizwi nafsi yoyote kwa kosa la nafsi nyingine, na mzigo wake hakuna yoyote atakayembebea.