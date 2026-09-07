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经注: An-Najm 53:37
An-Najm
37
53:37
وابراهيم الذي وفى ٣٧
وَإِبْرَٰهِيمَ ٱلَّذِى وَفَّىٰٓ ٣٧
وَإِبۡرَٰهِيمَ
ﳇ
ٱلَّذِي
ﳈ
وَفَّىٰٓ
ﳉ
٣٧
ﳊ
和履行诫命的易卜拉欣的经典中所记载的事情吗？
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反思
答案
基拉特
圣训
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Al-Sa'di
53:37至53:38节的经注
Разве этому нечестивцу не поведали о том, что содержится в свитках Мусы и Ибрахима, который прошел через все испытания Аллаха и строго придерживался всех основных и второстепенных предписаний религии. А в этих свитках содержится много заповедей и предписаний. Всевышний упомянул о важнейших из этих заповедей и сказал: