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经注: An-Najm 53:36
An-Najm
36
53:36
ام لم ينبا بما في صحف موسى ٣٦
أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِى صُحُفِ مُوسَىٰ ٣٦
أَمۡ
ﲿ
لَمۡ
ﳀ
يُنَبَّأۡ
ﳁ
بِمَا
ﳂ
فِي
ﳃ
صُحُفِ
ﳄ
مُوسَىٰ
ﳅ
٣٦
ﳆ
难道没有人告诉过他穆萨的经典，
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kwani hakupewa habari ya yaliyomo ndani ya kurasa za Taurati