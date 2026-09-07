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经注: An-Najm 53:35
An-Najm
35
53:35
اعنده علم الغيب فهو يرى ٣٥
أَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ ٣٥
أَعِندَهُۥ
ﲹ
عِلۡمُ
ﲺ
ٱلۡغَيۡبِ
ﲻ
فَهُوَ
ﲼ
يَرَىٰٓ
ﲽ
٣٥
ﲾ
难道他知道幽玄，故认自己的行为为真理吗？
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基拉特
圣训
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العربية
Al-Sa'di
53:35至53:36节的经注
Если это не так, то он - всего лишь дерзкий лжец, возводящий на Аллаха навет. Он не только грешит и творит злодеяния, но и считает себя благородным мужем. Он претендует на знание сокровенного, но он ничего не ведает о нем, потому что правдивые и убедительные свидетельства непогрешимого Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не оставляют сомнений в лживости его заявлений.