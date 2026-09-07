登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: An-Najm 53:35
An-Najm
35
53:35
اعنده علم الغيب فهو يرى ٣٥
أَعِندَهُۥ عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ ٣٥
أَعِندَهُۥ
ﲹ
عِلۡمُ
ﲺ
ٱلۡغَيۡبِ
ﲻ
فَهُوَ
ﲼ
يَرَىٰٓ
ﲽ
٣٥
ﲾ
难道他知道幽玄，故认自己的行为为真理吗？
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿أَعِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلۡغَیۡبِ فَهُوَ یَرَىٰۤ ٣٥﴾ يَعْلَم مِنْ جُمْلَته أَنَّ غَيْره يَتَحَمَّل عَنْهُ عَذَاب الْآخِرَة لَا وَهُوَ الْوَلِيد بْن الْمُغِيرَة أَوْ غَيْره وَجُمْلَة أَعِنْده الْمَفْعُول الثَّانِي لِرَأَيْت بِمَعْنَى أَخْبِرْنِي