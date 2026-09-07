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经注: An-Najm 53:34
An-Najm
34
53:34
واعطى قليلا واكدى ٣٤
وَأَعْطَىٰ قَلِيلًۭا وَأَكْدَىٰٓ ٣٤
وَأَعۡطَىٰ
ﲵ
قَلِيلٗا
ﲶ
وَأَكۡدَىٰٓ
ﲷ
٣٤
ﲸ
稍稍施舍就悭吝的人，
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基拉特
圣训
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَأَعۡطَىٰ قَلِیلࣰا﴾ مِنْ الْمَال الْمُسَمَّى ﴿وَأَكۡدَىٰۤ ٣٤﴾ مَنَعَ الْبَاقِي مَأْخُوذ مِنْ الْكَدِيَّة وَهِيَ أَرْض صُلْبَة كَالصَّخْرَةِ تَمْنَع حَافِر الْبِئْر إذَا وَصَلَ إلَيْهَا من الحفر