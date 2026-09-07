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经注: An-Najm 53:15
An-Najm
15
53:15
عندها جنة الماوى ١٥
عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰٓ ١٥
عِندَهَا
ﲆ
جَنَّةُ
ﲇ
ٱلۡمَأۡوَىٰٓ
ﲈ
١٥
ﲉ
那里有归宿的乐园。
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基拉特
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Al-Sa'di
53:15至53:16节的经注
Возле самого дальнего дерева находится Райская обитель, в которой собраны всевозможные удовольствия и прелести. Этот Рай является пределом желаний и мечтаний всех верующих рабов. Эти слова Всевышнего означают, что Рай расположен над семью небесами.