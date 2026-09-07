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经注: An-Najm 53:14
An-Najm
14
53:14
عند سدرة المنتهى ١٤
عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ١٤
عِندَ
ﲂ
سِدۡرَةِ
ﲃ
ٱلۡمُنتَهَىٰ
ﲄ
١٤
ﲅ
在极境的酸枣树旁，
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基拉特
圣训
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿عِندَ سِدۡرَةِ ٱلۡمُنتَهَىٰ ١٤﴾ لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ فِي السَّمَاوَات وَهِيَ شَجَرَة نَبْق عَنْ يَمِين الْعَرْش لَا يَتَجَاوَزهَا أَحَد مِنْ الْمَلَائِكَة وَغَيْرهمْ