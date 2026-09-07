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经注: An-Najm 53:14
An-Najm
14
53:14
عند سدرة المنتهى ١٤
عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ١٤
عِندَ
ﲂ
سِدۡرَةِ
ﲃ
ٱلۡمُنتَهَىٰ
ﲄ
١٤
ﲅ
在极境的酸枣树旁，
经注
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基拉特
圣训
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى }
وهي شجرة عظيمة جدا، فوق السماء السابعة، سميت سدرة المنتهى، لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض، وينزل إليها ما ينزل من الله، من الوحي وغيره،
أو لانتهاء علم الخلق إليها أي:
لكونها فوق السماوات والأرض، فهي المنتهى في علوها أو لغير ذلك، والله أعلم.فرأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل في ذلك المكان، الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية الجميلة، التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة.