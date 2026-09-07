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经注: An-Najm 53:13
An-Najm
13
53:13
ولقد راه نزلة اخرى ١٣
وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ١٣
وَلَقَدۡ
ﱽ
رَءَاهُ
ﱾ
نَزۡلَةً
ﱿ
أُخۡرَىٰ
ﲀ
١٣
ﲁ
他确已见他二次下降，
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基拉特
圣训
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى (١٣)
] وە جارێكی تریش پێغەمبەری خوا صلى الله علیه وسلم جبریلی بینیوە، دوو جار لەسەر شێوەی راستەقینەو حەقیقەتی خۆی بینیوێتی .