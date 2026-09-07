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经注: An-Najm 53:11
An-Najm
11
53:11
ما كذب الفواد ما راى ١١
مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰٓ ١١
مَا
ﱲ
كَذَبَ
ﱳ
ٱلۡفُؤَادُ
ﱴ
مَا
ﱵ
رَأَىٰٓ
ﱶ
١١
ﱷ
他的心没有否认他所见的。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Haukukanusha moyo wa Muhammad, rehema ya Mwenyezi Mungu na amani zimshukie, kile alichokiona kwa macho yake.