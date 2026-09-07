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经注: Al-Qasas 28:9
Al-Qasas
9
28:9
وقالت امرات فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ٩
وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍۢ لِّى وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًۭا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩
وَقَالَتِ
ﱶ
ٱمۡرَأَتُ
ﱷ
فِرۡعَوۡنَ
ﱸ
قُرَّتُ
ﱹ
عَيۡنٖ
ﱺ
لِّي
ﱻ
وَلَكَۖ
ﱼﱽ
لَا
ﱾ
تَقۡتُلُوهُ
ﱿ
عَسَىٰٓ
ﲀ
أَن
ﲁ
يَنفَعَنَآ
ﲂ
أَوۡ
ﲃ
نَتَّخِذَهُۥ
ﲄ
وَلَدٗا
ﲅ
وَهُمۡ
ﲆ
لَا
ﲇ
يَشۡعُرُونَ
ﲈ
٩
ﲉ
法老的妻子说：（这）是我和你的慰籍。你们不要杀他，也许他有利于我们，或者我们把他收为义子。（他们听从她的话），他们不知不觉。
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基拉特
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العربية
Al-Sa'di
Когда домочадцы Фараона подобрали младенца, Господь вызвал в его жене сострадание к ребенку. Женой этого тирана была верующая, славная и достойная женщина Асия, дочь Музахима. Она сказала: «Не убивай его. Давай оставим его у нас, чтобы он принес нам счастье и радость. Он будет прислуживать нам и, быть может, станет преданным помощником. Если же мы захотим, то окажем ему великую честь, усыновив его». По воле Всевышнего, Муса действительно принес огромную пользу жене Фараона. Она с первых дней полюбила найденного в реке младенца и стала относиться к нему, как к родному сыну. Когда же Муса вырос и стал пророком и посланником, она одной из первых обратилась в истинную веру. Да будет доволен ею Аллах, и да будет она довольна Его вознаграждением! Египтяне не подозревали того, что было записано в Хранимой скрижали и чему было суждено произойти спустя некоторое время. Это было милостью Всевышнего Господа по отношению к правоверным, потому что, догадайся они о будущей миссии найденного в реке младенца, все могло бы сложиться иначе.