登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Qasas 28:9
Al-Qasas
9
28:9
وقالت امرات فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ٩
وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍۢ لِّى وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًۭا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩
وَقَالَتِ
ﱶ
ٱمۡرَأَتُ
ﱷ
فِرۡعَوۡنَ
ﱸ
قُرَّتُ
ﱹ
عَيۡنٖ
ﱺ
لِّي
ﱻ
وَلَكَۖ
ﱼﱽ
لَا
ﱾ
تَقۡتُلُوهُ
ﱿ
عَسَىٰٓ
ﲀ
أَن
ﲁ
يَنفَعَنَآ
ﲂ
أَوۡ
ﲃ
نَتَّخِذَهُۥ
ﲄ
وَلَدٗا
ﲅ
وَهُمۡ
ﲆ
لَا
ﲇ
يَشۡعُرُونَ
ﲈ
٩
ﲉ
法老的妻子说：（这）是我和你的慰籍。你们不要杀他，也许他有利于我们，或者我们把他收为义子。（他们听从她的话），他们不知不觉。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ئاسياى خێزانى فيرعهون نايهلێت موسا پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- بكوژن} [
وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ
] فیرعهون كه بینى ویستى بیكوژێت، خێزانهكهی فیرعهون كه ناوی (ئاسیای كچی موزاحیم) بوو وتی: ئهی فیرعهون ئهو منداڵه مهكوژه چونكه ئهمه له وڵاتێكى ترهوه ئاو هێناوێتى و زیانى بۆت نابێت و ئهبێته هۆی ئهوهی كه ههردووكمان چاومانى پێ ڕۆشنا بێت له داهاتوودا، (فیرعهون وتى: بۆ تۆ بهڵێ، بهڵام بۆ من نهخێر، ههروایش دهرچوو) [
لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا
] (ئاسیا) وتى: مهیكوژن بهڵكو سوودمان پێ بگهیهنێ، كه دواتر سوودی به ئاسیا گهیاند كه ئیمانی پێی هێنا وه بههۆیهوه چووه بهههشتهوه [
أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا
] یان بیكهین به كوڕی خۆمان لهبهر ئهوهی خۆیان مناڵیان نهئهبوو [
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (٩)
] بهڵام ئهوان ههستیان نهئهكرد كه تیاچوونی فیرعهون لهسهر دهستی ئهم منداڵه ئهبێت.