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经注: Al-Qasas 28:9
Al-Qasas
9
28:9
وقالت امرات فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون ٩
وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍۢ لِّى وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًۭا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٩
وَقَالَتِ
ﱶ
ٱمۡرَأَتُ
ﱷ
فِرۡعَوۡنَ
ﱸ
قُرَّتُ
ﱹ
عَيۡنٖ
ﱺ
لِّي
ﱻ
وَلَكَۖ
ﱼﱽ
لَا
ﱾ
تَقۡتُلُوهُ
ﱿ
عَسَىٰٓ
ﲀ
أَن
ﲁ
يَنفَعَنَآ
ﲂ
أَوۡ
ﲃ
نَتَّخِذَهُۥ
ﲄ
وَلَدٗا
ﲅ
وَهُمۡ
ﲆ
لَا
ﲇ
يَشۡعُرُونَ
ﲈ
٩
ﲉ
法老的妻子说：（这）是我和你的慰籍。你们不要杀他，也许他有利于我们，或者我们把他收为义子。（他们听从她的话），他们不知不觉。
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السعدي Al-Sa'di
فلما التقطه آل فرعون، حنَّن اللّه عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة
" آسية "
بنت مزاحم
" وَقَالَتِ"
هذا الولد
{ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ }
أي: أبقه لنا، لِتقرَّ به أعيننا، ونستر به في حياتنا.
{ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا }
أي: لا يخلو، إما أن يكون بمنزلة الخدم، الذين يسعون في نفعنا وخدمتنا، أو نرقيه منزلة أعلى من ذلك، نجعله ولدا لنا، ونكرمه، ونجله.فقدَّر اللّه تعالى، أنه نفع امرأة فرعون، التي قالت تلك المقالة، فإنه لما صار قرة عين لها، وأحبته حبا شديدا، فلم يزل لها بمنزلة الولد الشفيق حتى كبر ونبأه اللّه وأرسله، فبادرت إلى الإسلام والإيمان به، رضي اللّه عنها وأرضاها.قال اللّه تعالى هذه المراجعات
[والمقاولات]
في شأن موسى:
{ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ }
ما جرى به القلم، ومضى به القدر، من وصوله إلى ما وصل إليه، وهذا من لطفه تعالى، فإنهم لو شعروا، لكان لهم وله، شأن آخر.