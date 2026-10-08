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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Qasas 阿雅 85
Al-Qasas
85
28:85
ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين ٨٥
إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍۢ ۚ قُل رَّبِّىٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍۢ ٨٥
إِنَّ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
فَرَضَ
ﱃ
عَلَيۡكَ
ﱄ
ٱلۡقُرۡءَانَ
ﱅ
لَرَآدُّكَ
ﱆ
إِلَىٰ
ﱇ
مَعَادٖۚ
ﱈﱉ
قُل
ﱊ
رَّبِّيٓ
ﱋ
أَعۡلَمُ
ﱌ
مَن
ﱍ
جَآءَ
ﱎ
بِٱلۡهُدَىٰ
ﱏ
وَمَنۡ
ﱐ
هُوَ
ﱑ
فِي
ﱒ
ضَلَٰلٖ
ﱓ
مُّبِينٖ
ﱔ
٨٥
ﱕ
把《古兰经》降示给你，必使你复返故乡。你说：我的主知道谁是昭示正道的，谁是在明显的迷误中的。
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Tafsir Fathul Majid
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