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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Qasas 阿雅 84
Al-Qasas
84
28:84
من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيية فلا يجزى الذين عملوا السييات الا ما كانوا يعملون ٨٤
مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ خَيْرٌۭ مِّنْهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُوا۟ ٱلسَّيِّـَٔاتِ إِلَّا مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ٨٤
مَن
ﳇ
جَآءَ
ﳈ
بِٱلۡحَسَنَةِ
ﳉ
فَلَهُۥ
ﳊ
خَيۡرٞ
ﳋ
مِّنۡهَاۖ
ﳌﳍ
وَمَن
ﳎ
جَآءَ
ﳏ
بِٱلسَّيِّئَةِ
ﳐ
فَلَا
ﳑ
يُجۡزَى
ﳒ
ٱلَّذِينَ
ﳓ
عَمِلُواْ
ﳔ
ٱلسَّيِّـَٔاتِ
ﳕ
إِلَّا
ﳖ
مَا
ﳗ
كَانُواْ
ﳘ
يَعۡمَلُونَ
ﳙ
٨٤
ﳚ
行善的人将得更好的报酬，作恶的人，只受作恶事的报酬。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。