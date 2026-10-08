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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Qasas 阿雅 81
Al-Qasas
81
28:81
فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فية ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين ٨١
فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍۢ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ٨١
فَخَسَفۡنَا
ﲈ
بِهِۦ
ﲉ
وَبِدَارِهِ
ﲊ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲋ
فَمَا
ﲌ
كَانَ
ﲍ
لَهُۥ
ﲎ
مِن
ﲏ
فِئَةٖ
ﲐ
يَنصُرُونَهُۥ
ﲑ
مِن
ﲒ
دُونِ
ﲓ
ٱللَّهِ
ﲔ
وَمَا
ﲕ
كَانَ
ﲖ
مِنَ
ﲗ
ٱلۡمُنتَصِرِينَ
ﲘ
٨١
ﲙ
我使他和他的房屋沦陷在地面下，他没有党羽协助他抵抗真主，他也不能自卫。
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Tafsir Fathul Majid
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