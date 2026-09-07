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经注: Al-Qasas 28:8
Al-Qasas
8
28:8
فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطيين ٨
فَٱلْتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّۭا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا۟ خَـٰطِـِٔينَ ٨
فَٱلۡتَقَطَهُۥٓ
ﱧ
ءَالُ
ﱨ
فِرۡعَوۡنَ
ﱩ
لِيَكُونَ
ﱪ
لَهُمۡ
ﱫ
عَدُوّٗا
ﱬ
وَحَزَنًاۗ
ﱭﱮ
إِنَّ
ﱯ
فِرۡعَوۡنَ
ﱰ
وَهَٰمَٰنَ
ﱱ
وَجُنُودَهُمَا
ﱲ
كَانُواْ
ﱳ
خَٰطِـِٔينَ
ﱴ
٨
ﱵ
法老的侍从曾拾取了他，以致他成为他们的敌人和忧患。法老、哈曼和他俩的军队，确是错误的。
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Tafseer Jalalayn
﴿فَٱلۡتَقَطَهُۥۤ﴾ بِالتَّابُوتِ صَبِيحَة اللَّيْل ﴿ءَالُ﴾ أَعْوَان ﴿فِرۡعَوۡنَ﴾ فَوَضَعُوهُ بَيْن يَدَيْهِ وَفُتِحَ وَأُخْرِجَ مُوسَى مِنْهُ وَهُوَ يَمُصّ مِنْ إبْهَامه لَبَنًا ﴿لِیَكُونَ لَهُمۡ﴾ فِي عَاقِبَة الْأَمْر ﴿عَدُوࣰّا﴾ يَقْتُل رِجَالهمْ ﴿وَحَزَنًاۗ﴾ يَسْتَعْبِد نِسَاءَهُمْ وَفِي قِرَاءَة بِضَمِّ الْحَاء وَسُكُون الزَّاي لُغَتَانِ فِي الْمَصْدَر وَهُوَ هُنَا بِمَعْنَى اسْم الْفَاعِل مِنْ حَزَّنَهُ كَأَحْزَنَهُ ﴿إِنَّ فِرۡعَوۡنَ وَهَـٰمَـٰنَ﴾ وَزِيره ﴿وَجُنُودَهُمَا كَانُوا۟ خَـٰطِـِٔینَ ٨﴾ مِنْ الْخَطِيئَة أَيْ عَاصِينَ فَعُوقِبُوا عَلَى يَدَيْهِ