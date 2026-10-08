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Tafsir Fathul Majid 经注： Al-Qasas 阿雅 77
Al-Qasas
77
28:77
وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ٧٧
وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧
وَٱبۡتَغِ
ﲷ
فِيمَآ
ﲸ
ءَاتَىٰكَ
ﲹ
ٱللَّهُ
ﲺ
ٱلدَّارَ
ﲻ
ٱلۡأٓخِرَةَۖ
ﲼﲽ
وَلَا
ﲾ
تَنسَ
ﲿ
نَصِيبَكَ
ﳀ
مِنَ
ﳁ
ٱلدُّنۡيَاۖ
ﳂﳃ
وَأَحۡسِن
ﳄ
كَمَآ
ﳅ
أَحۡسَنَ
ﳆ
ٱللَّهُ
ﳇ
إِلَيۡكَۖ
ﳈﳉ
وَلَا
ﳊ
تَبۡغِ
ﳋ
ٱلۡفَسَادَ
ﳌ
فِي
ﳍ
ٱلۡأَرۡضِۖ
ﳎﳏ
إِنَّ
ﳐ
ٱللَّهَ
ﳑ
لَا
ﳒ
يُحِبُّ
ﳓ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﳔ
٧٧
ﳕ
你应当借真主赏赐你的财富而营谋后世的住宅，你不要忘却你在今世的定分。你当以善待人，象真主以善待你一样。你不要在地方上摆弄是非，真主确是不爱摆弄是非者。
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Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。