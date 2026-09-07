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经注: Al-Qasas 28:7
Al-Qasas
7
28:7
واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ٧
وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِىٓ ۖ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧
وَأَوۡحَيۡنَآ
ﱎ
إِلَىٰٓ
ﱏ
أُمِّ
ﱐ
مُوسَىٰٓ
ﱑ
أَنۡ
ﱒ
أَرۡضِعِيهِۖ
ﱓﱔ
فَإِذَا
ﱕ
خِفۡتِ
ﱖ
عَلَيۡهِ
ﱗ
فَأَلۡقِيهِ
ﱘ
فِي
ﱙ
ٱلۡيَمِّ
ﱚ
وَلَا
ﱛ
تَخَافِي
ﱜ
وَلَا
ﱝ
تَحۡزَنِيٓۖ
ﱞﱟ
إِنَّا
ﱠ
رَآدُّوهُ
ﱡ
إِلَيۡكِ
ﱢ
وَجَاعِلُوهُ
ﱣ
مِنَ
ﱤ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱥ
٧
ﱦ
我曾启示穆萨的母亲（说）：你应当哺乳他，当你怕他受害的时候，你把他投在河里，你不要畏惧，不要忧愁，我必定要把他送还你，我必定要任命他为使者。
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid不适用于当前经文。