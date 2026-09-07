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经注: Al-Qasas 28:7
Al-Qasas
7
28:7
واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ٧
وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّ مُوسَىٰٓ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِى ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحْزَنِىٓ ۖ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧
وَأَوۡحَيۡنَآ
ﱎ
إِلَىٰٓ
ﱏ
أُمِّ
ﱐ
مُوسَىٰٓ
ﱑ
أَنۡ
ﱒ
أَرۡضِعِيهِۖ
ﱓﱔ
فَإِذَا
ﱕ
خِفۡتِ
ﱖ
عَلَيۡهِ
ﱗ
فَأَلۡقِيهِ
ﱘ
فِي
ﱙ
ٱلۡيَمِّ
ﱚ
وَلَا
ﱛ
تَخَافِي
ﱜ
وَلَا
ﱝ
تَحۡزَنِيٓۖ
ﱞﱟ
إِنَّا
ﱠ
رَآدُّوهُ
ﱡ
إِلَيۡكِ
ﱢ
وَجَاعِلُوهُ
ﱣ
مِنَ
ﱤ
ٱلۡمُرۡسَلِينَ
ﱥ
٧
ﱦ
我曾启示穆萨的母亲（说）：你应当哺乳他，当你怕他受害的时候，你把他投在河里，你不要畏惧，不要忧愁，我必定要把他送还你，我必定要任命他为使者。
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基拉特
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العربية
السعدي Al-Sa'di
وكان في وقت تلك المخافة العظيمة، التي يذبحون بها الأبناء، أوحى إلى أمه أن ترضعه، ويمكث عندها.
{ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ }
بأن أحسست أحدا تخافين عليه منه أن يوصله إليهم،
{ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ }
أي نيل مصر، في وسط تابوت مغلق،
{ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ }
فبشرها بأنه سيرده عليها، وأنه سيكبر ويسلم من كيدهم، ويجعله اللّه رسولا.وهذا من أعظم البشائر الجليلة، وتقديم هذه البشارة لأم موسى، ليطمئن قلبها، ويسكن روعها، فإنها خافت عليه، وفعلت ما أمرت به، ألقته في اليم، فساقه اللّه تعالى.