登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Qasas 28:6
Al-Qasas
6
28:6
ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ٦
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَحْذَرُونَ ٦
وَنُمَكِّنَ
ﱁ
لَهُمۡ
ﱂ
فِي
ﱃ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱄ
وَنُرِيَ
ﱅ
فِرۡعَوۡنَ
ﱆ
وَهَٰمَٰنَ
ﱇ
وَجُنُودَهُمَا
ﱈ
مِنۡهُم
ﱉ
مَّا
ﱊ
كَانُواْ
ﱋ
يَحۡذَرُونَ
ﱌ
٦
ﱍ
我要使他们在大地上得势，我要昭示法老、哈曼和他们俩的军队，对于这些被欺负者的提防的事。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ
] وه لهسهر زهویشدا تهمكین و جێگیریان بكهین و دهسهڵاتیان پێ بدهین [
وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (٦)
] وه نیشانی فیرعهون و هامان (كه وهزیری بوو) وه سهربازهكانی بدهین كه ئهم خهڵكه لاوازهى كه ئهوان حهزهریان لێ ئهكهن و لێیان دهترسێن لهناوچوونیان لهسهر دهستی ئهمان دهبێت.