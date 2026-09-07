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经注: Al-Qasas 28:6
Al-Qasas
6
28:6
ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ٦
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَـٰمَـٰنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَحْذَرُونَ ٦
وَنُمَكِّنَ
ﱁ
لَهُمۡ
ﱂ
فِي
ﱃ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱄ
وَنُرِيَ
ﱅ
فِرۡعَوۡنَ
ﱆ
وَهَٰمَٰنَ
ﱇ
وَجُنُودَهُمَا
ﱈ
مِنۡهُم
ﱉ
مَّا
ﱊ
كَانُواْ
ﱋ
يَحۡذَرُونَ
ﱌ
٦
ﱍ
我要使他们在大地上得势，我要昭示法老、哈曼和他们俩的军队，对于这些被欺负者的提防的事。
经注
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na tuwape uthabiti katika nchi na tumfanye Fir’awn, Hāmān na askari wao waone, kutoka kundi hili linalonyongeshwa kile walichokuwa wakikiogopa cha kuangamia kwao na kuondoka ufalme wao na kuwatoa wao kwenye nyumba zao kwa mkono wa mzaliwa wa Wana wa Isrāīl.