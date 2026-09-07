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经注: Al-Qasas 28:4
Al-Qasas
4
28:4
ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طايفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين ٤
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًۭا يَسْتَضْعِفُ طَآئِفَةًۭ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْىِۦ نِسَآءَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ٤
إِنَّ
ﲞ
فِرۡعَوۡنَ
ﲟ
عَلَا
ﲠ
فِي
ﲡ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲢ
وَجَعَلَ
ﲣ
أَهۡلَهَا
ﲤ
شِيَعٗا
ﲥ
يَسۡتَضۡعِفُ
ﲦ
طَآئِفَةٗ
ﲧ
مِّنۡهُمۡ
ﲨ
يُذَبِّحُ
ﲩ
أَبۡنَآءَهُمۡ
ﲪ
وَيَسۡتَحۡيِۦ
ﲫ
نِسَآءَهُمۡۚ
ﲬﲭ
إِنَّهُۥ
ﲮ
كَانَ
ﲯ
مِنَ
ﲰ
ٱلۡمُفۡسِدِينَ
ﲱ
٤
ﲲ
法老确已在国中傲慢，他把国民分成许多宗派，而欺负其中的一派人；屠杀他们的男孩，保全他们的女孩。他确是伤风败俗的。
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基拉特
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السعدي Al-Sa'di
فأول هذه القصة
{ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ }
في ملكه وسلطانه وجنوده وجبروته، فصار من أهل العلو فيها، لا من الأعلين فيها.
{ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا }
أي: طوائف متفرقة، يتصرف فيهم بشهوته، وينفذ فيهم ما أراد من قهره، وسطوته.
{ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ }
وتلك الطائفة، هم بنو إسرائيل، الذين فضلهم اللّه على العالمين، الذين ينبغي له أن يكرمهم ويجلهم، ولكنه استضعفهم، بحيث إنه رأى أنهم لا منعة لهم تمنعهم مما أراده فيهم، فصار لا يبالي بهم، ولا يهتم بشأنهم، وبلغت به الحال إلى أنه
{ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ }
خوفا من أن يكثروا، فيغمروه في بلاده، ويصير لهم الملك.
{ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ }
الذين لا قصد لهم في إصلاح الدين، ولا إصلاح الدنيا، وهذا من إفساده في الأرض.