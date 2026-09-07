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经注: Al-Qasas 28:33
Al-Qasas
33
28:33
قال رب اني قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون ٣٣
قَالَ رَبِّ إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًۭا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ٣٣
قَالَ
ﲦ
رَبِّ
ﲧ
إِنِّي
ﲨ
قَتَلۡتُ
ﲩ
مِنۡهُمۡ
ﲪ
نَفۡسٗا
ﲫ
فَأَخَافُ
ﲬ
أَن
ﲭ
يَقۡتُلُونِ
ﲮ
٣٣
ﲯ
他说：我的主啊！我确已杀过他们中的一个人，所以我怕他们杀我。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mūsā akasema, «Mola wangu! Mimi nimemuua mtu wa jamii ya Fir’awn, basi naogopa wasije wakaniua.