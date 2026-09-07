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经注: Al-Qasas 28:32
Al-Qasas
32
28:32
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك الى فرعون ومليه انهم كانوا قوما فاسقين ٣٢
ٱسْلُكْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍۢ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۖ فَذَٰنِكَ بُرْهَـٰنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًۭا فَـٰسِقِينَ ٣٢
ٱسۡلُكۡ
ﲊ
يَدَكَ
ﲋ
فِي
ﲌ
جَيۡبِكَ
ﲍ
تَخۡرُجۡ
ﲎ
بَيۡضَآءَ
ﲏ
مِنۡ
ﲐ
غَيۡرِ
ﲑ
سُوٓءٖ
ﲒ
وَٱضۡمُمۡ
ﲓ
إِلَيۡكَ
ﲔ
جَنَاحَكَ
ﲕ
مِنَ
ﲖ
ٱلرَّهۡبِۖ
ﲗﲘ
فَذَٰنِكَ
ﲙ
بُرۡهَٰنَانِ
ﲚ
مِن
ﲛ
رَّبِّكَ
ﲜ
إِلَىٰ
ﲝ
فِرۡعَوۡنَ
ﲞ
وَمَلَإِيْهِۦٓۚ
ﲟﲠ
إِنَّهُمۡ
ﲡ
كَانُواْ
ﲢ
قَوۡمٗا
ﲣ
فَٰسِقِينَ
ﲤ
٣٢
ﲥ
你把你的手插入怀中，它将白亮亮地抽出来，却无恶疾。你为恐怖而把你的手缩回去吧。这两件是你的主所降示法老和他的臣仆们的证据，他们确是放荡的民众。
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Al-Sa'di
28:32至28:33节的经注
Сунь руку за пазуху, и она станет совершенно белой. Если пожелаешь избавиться от страха, прижми руки к груди, и поступай так всегда, когда будешь испытывать боязнь. Отныне ты будешь превращать посох в живую змею и вытаскивать руку из-за пазухи совершенно белой, и эти два знамения станут доказательством твоей правдивости. Тебе предстоит встретиться с грешными людьми. Они не уверуют в посланника, который будет увещевать их словом, призывая к добру, пока не увидят неопровержимые знамения. Но даже они не принесут пользы многим из них.