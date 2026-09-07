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经注: Al-Qasas 28:32
Al-Qasas
32
28:32
اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك الى فرعون ومليه انهم كانوا قوما فاسقين ٣٢
ٱسْلُكْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍۢ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ۖ فَذَٰنِكَ بُرْهَـٰنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِي۟هِۦٓ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمًۭا فَـٰسِقِينَ ٣٢
ٱسۡلُكۡ
ﲊ
يَدَكَ
ﲋ
فِي
ﲌ
جَيۡبِكَ
ﲍ
تَخۡرُجۡ
ﲎ
بَيۡضَآءَ
ﲏ
مِنۡ
ﲐ
غَيۡرِ
ﲑ
سُوٓءٖ
ﲒ
وَٱضۡمُمۡ
ﲓ
إِلَيۡكَ
ﲔ
جَنَاحَكَ
ﲕ
مِنَ
ﲖ
ٱلرَّهۡبِۖ
ﲗﲘ
فَذَٰنِكَ
ﲙ
بُرۡهَٰنَانِ
ﲚ
مِن
ﲛ
رَّبِّكَ
ﲜ
إِلَىٰ
ﲝ
فِرۡعَوۡنَ
ﲞ
وَمَلَإِيْهِۦٓۚ
ﲟﲠ
إِنَّهُمۡ
ﲡ
كَانُواْ
ﲢ
قَوۡمٗا
ﲣ
فَٰسِقِينَ
ﲤ
٣٢
ﲥ
你把你的手插入怀中，它将白亮亮地抽出来，却无恶疾。你为恐怖而把你的手缩回去吧。这两件是你的主所降示法老和他的臣仆们的证据，他们确是放荡的民众。
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基拉特
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Tafsir Muyassar
أدخل يدك في فتحة قميصك المفتوحة إلى الصدر، وأخرجها تخرج بيضاء كالثلج مِن غير مرض ولا برص، واضمم إليك يدك لتأمن من الخوف،
فهاتان اللتان أريتُكَهما يا موسى:
مِن تحوُّل العصا حية، وجَعْلِ يدك بيضاء تلمع من غير مرض ولا برص، آيتان من ربك إلى فرعون وأشراف قومه. إن فرعون وملأه كانوا قومًا كافرين.