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经注: Al-Qasas 28:31
Al-Qasas
31
28:31
وان الق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين ٣١
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّۭ وَلَّىٰ مُدْبِرًۭا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَـٰمُوسَىٰٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلْـَٔامِنِينَ ٣١
وَأَنۡ
ﱳ
أَلۡقِ
ﱴ
عَصَاكَۚ
ﱵﱶ
فَلَمَّا
ﱷ
رَءَاهَا
ﱸ
تَهۡتَزُّ
ﱹ
كَأَنَّهَا
ﱺ
جَآنّٞ
ﱻ
وَلَّىٰ
ﱼ
مُدۡبِرٗا
ﱽ
وَلَمۡ
ﱾ
يُعَقِّبۡۚ
ﱿﲀ
يَٰمُوسَىٰٓ
ﲁ
أَقۡبِلۡ
ﲂ
وَلَا
ﲃ
تَخَفۡۖ
ﲄﲅ
إِنَّكَ
ﲆ
مِنَ
ﲇ
ٱلۡأٓمِنِينَ
ﲈ
٣١
ﲉ
你抛下你的手杖吧。他看见那条手杖蜿蜒如蛇，就转脸退避，不敢转回去。穆萨，你走向前来，不要畏惧，你确是安全的，
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
na kwamba: «itupe fimbo yako!» Na Mūsā akaitupa, ikageuka kuwa nyoka anayetembea kwa haraka. Alipoiona inatetemeka kama kwamba ni nyoka kama walivyo nyoka wengine, aligeuka kumkimbia na asizunguke kwa kuogopa. Na hapo Mola wake Alimuita, «Ewe Mūsā! Nielekee mimi, na usiogope! Wewe ni miongoni mwa wenye kuaminika na kila lenye kuchukiza.