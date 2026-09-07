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经注: Al-Qasas 28:31
Al-Qasas
31
28:31
وان الق عصاك فلما راها تهتز كانها جان ولى مدبرا ولم يعقب يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين ٣١
وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنٌّۭ وَلَّىٰ مُدْبِرًۭا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَـٰمُوسَىٰٓ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ ۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلْـَٔامِنِينَ ٣١
وَأَنۡ
ﱳ
أَلۡقِ
ﱴ
عَصَاكَۚ
ﱵﱶ
فَلَمَّا
ﱷ
رَءَاهَا
ﱸ
تَهۡتَزُّ
ﱹ
كَأَنَّهَا
ﱺ
جَآنّٞ
ﱻ
وَلَّىٰ
ﱼ
مُدۡبِرٗا
ﱽ
وَلَمۡ
ﱾ
يُعَقِّبۡۚ
ﱿﲀ
يَٰمُوسَىٰٓ
ﲁ
أَقۡبِلۡ
ﲂ
وَلَا
ﲃ
تَخَفۡۖ
ﲄﲅ
إِنَّكَ
ﲆ
مِنَ
ﲇ
ٱلۡأٓمِنِينَ
ﲈ
٣١
ﲉ
你抛下你的手杖吧。他看见那条手杖蜿蜒如蛇，就转脸退避，不敢转回去。穆萨，你走向前来，不要畏惧，你确是安全的，
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Tafseer Jalalayn
﴿وَأَنۡ أَلۡقِ عَصَاكَۚ﴾ فَأَلْقَاهَا ﴿فَلَمَّا رَءَاهَا تَهۡتَزُّ﴾ تَتَحَرَّك ﴿كَأَنَّهَا جَاۤنࣱّ﴾ وَهِيَ الْحَيَّة الصَّغِيرَة مِنْ سُرْعَة حَرَكَتهَا ﴿وَلَّىٰ مُدۡبِرࣰا﴾ هَارِبًا مِنْهَا ﴿وَلَمۡ یُعَقِّبۡۚ﴾ أي يرجع فنودي ﴿یَـٰمُوسَىٰۤ أَقۡبِلۡ وَلَا تَخَفۡۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلۡـَٔامِنِینَ ٣١﴾