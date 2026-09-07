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经注: Al-Qasas 28:30
Al-Qasas
30
28:30
فلما اتاها نودي من شاطي الواد الايمن في البقعة المباركة من الشجرة ان يا موسى اني انا الله رب العالمين ٣٠
فَلَمَّآ أَتَىٰهَا نُودِىَ مِن شَـٰطِئِ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِى ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَـٰرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَـٰمُوسَىٰٓ إِنِّىٓ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٣٠
فَلَمَّآ
ﱟ
أَتَىٰهَا
ﱠ
نُودِيَ
ﱡ
مِن
ﱢ
شَٰطِيِٕ
ﱣ
ٱلۡوَادِ
ﱤ
ٱلۡأَيۡمَنِ
ﱥ
فِي
ﱦ
ٱلۡبُقۡعَةِ
ﱧ
ٱلۡمُبَٰرَكَةِ
ﱨ
مِنَ
ﱩ
ٱلشَّجَرَةِ
ﱪ
أَن
ﱫ
يَٰمُوسَىٰٓ
ﱬ
إِنِّيٓ
ﱭ
أَنَا
ﱮ
ٱللَّهُ
ﱯ
رَبُّ
ﱰ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﱱ
٣٠
ﱲ
他已来到那个火光的附近，山谷的右岸上，有丛林的吉祥处，发出呼声说：穆萨啊！我确是真主--全世界的主，
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基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Basi Mūsā alipoujia moto, Mwenyezi Mungu Alimuita kutoka upande wa bonde la mkono wa kulia wa Mūsā, katika ardhi iliyobarikiwa ya upande wa mti kwamba: «Ewe Mūsā! Mimi Ndiye Mwenyezi Mungu, Mola wa viumbe wote,»