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经注: Al-Qasas 28:29
Al-Qasas
29
28:29
۞ فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا قال لاهله امكثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جذوة من النار لعلكم تصطلون ٢٩
۞ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِۦٓ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًۭا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوٓا۟ إِنِّىٓ ءَانَسْتُ نَارًۭا لَّعَلِّىٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍۢ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ٢٩
۞ فَلَمَّا
ﱁ ﱂ
قَضَىٰ
ﱃ
مُوسَى
ﱄ
ٱلۡأَجَلَ
ﱅ
وَسَارَ
ﱆ
بِأَهۡلِهِۦٓ
ﱇ
ءَانَسَ
ﱈ
مِن
ﱉ
جَانِبِ
ﱊ
ٱلطُّورِ
ﱋ
نَارٗاۖ
ﱌﱍ
قَالَ
ﱎ
لِأَهۡلِهِ
ﱏ
ٱمۡكُثُوٓاْ
ﱐ
إِنِّيٓ
ﱑ
ءَانَسۡتُ
ﱒ
نَارٗا
ﱓ
لَّعَلِّيٓ
ﱔ
ءَاتِيكُم
ﱕ
مِّنۡهَا
ﱖ
بِخَبَرٍ
ﱗ
أَوۡ
ﱘ
جَذۡوَةٖ
ﱙ
مِّنَ
ﱚ
ٱلنَّارِ
ﱛ
لَعَلَّكُمۡ
ﱜ
تَصۡطَلُونَ
ﱝ
٢٩
ﱞ
当穆萨已做满期限，而带着他的家属旅行的时候，他看见那座山的这边有一处火光，他对他的家属说：你们等待一下，我确已看见一处火光，也许我从火光的那里带一个消息来给你们，或带一个火把来给你们烤火。
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العربية
السعدي Al-Sa'di
{ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ }
يحتمل أنه قضى الأجل الواجب، أو الزائد عليه، كما هو الظن بموسى ووفائه، اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالدته وعشيرته، ووطنه، وعلم من طول المدة، أنهم قد تناسوا ما صدر منه.
{ سَارَ بِأَهْلِهِ }
قاصدا مصر،
{ آنَسَ }
أي: أبصر
{ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ }
وكان قد أصابهم البرد، وتاهوا الطريق.