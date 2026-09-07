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经注: Al-Qasas 28:28
Al-Qasas
28
28:28
قال ذالك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل ٢٨
قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِى وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَٰنَ عَلَىَّ ۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌۭ ٢٨
قَالَ
ﳆ
ذَٰلِكَ
ﳇ
بَيۡنِي
ﳈ
وَبَيۡنَكَۖ
ﳉﳊ
أَيَّمَا
ﳋ
ٱلۡأَجَلَيۡنِ
ﳌ
قَضَيۡتُ
ﳍ
فَلَا
ﳎ
عُدۡوَٰنَ
ﳏ
عَلَيَّۖ
ﳐﳑ
وَٱللَّهُ
ﳒ
عَلَىٰ
ﳓ
مَا
ﳔ
نَقُولُ
ﳕ
وَكِيلٞ
ﳖ
٢٨
ﳗ
他说：这是我与你所订的合同，我无论做满那一个期限对于我都不可有过分的要求。真主是监察我们的约言的。
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mūsā akasema, «Hilo ulilolisema lisimame kuwa ndio ahadi baina yangu mimi na wewe, muda wowote wa vipindi viwili nitakaa kazini, nitakuwa nimekutekelezea, na sitatakiwa kuengeza juu yake, na Mwenyezi Mungu, kwa tunayoyasema, ni Mtegemewa, ni Mtunzi, Anatuona na Anakijua kile tulichofanya mapatano juu yake.»