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经注: Al-Qasas 28:27
Al-Qasas
27
28:27
قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين ٢٧
قَالَ إِنِّىٓ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَّ هَـٰتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِى ثَمَـٰنِىَ حِجَجٍۢ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًۭا فَمِنْ عِندِكَ ۖ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٢٧
قَالَ
ﲥ
إِنِّيٓ
ﲦ
أُرِيدُ
ﲧ
أَنۡ
ﲨ
أُنكِحَكَ
ﲩ
إِحۡدَى
ﲪ
ٱبۡنَتَيَّ
ﲫ
هَٰتَيۡنِ
ﲬ
عَلَىٰٓ
ﲭ
أَن
ﲮ
تَأۡجُرَنِي
ﲯ
ثَمَٰنِيَ
ﲰ
حِجَجٖۖ
ﲱﲲ
فَإِنۡ
ﲳ
أَتۡمَمۡتَ
ﲴ
عَشۡرٗا
ﲵ
فَمِنۡ
ﲶ
عِندِكَۖ
ﲷﲸ
وَمَآ
ﲹ
أُرِيدُ
ﲺ
أَنۡ
ﲻ
أَشُقَّ
ﲼ
عَلَيۡكَۚ
ﲽﲾ
سَتَجِدُنِيٓ
ﲿ
إِن
ﳀ
شَآءَ
ﳁ
ٱللَّهُ
ﳂ
مِنَ
ﳃ
ٱلصَّٰلِحِينَ
ﳄ
٢٧
ﳅ
他说：我必定以我的这两个女儿中的一个嫁给你，但你必须替我做八年工。如果你做满十年，那是你自愿的，我不愿苛求于你。如果真主意欲，你将发现我是一个善人。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
قال الشيخ لموسى:
إني أريد أن أزوِّجك إحدى ابنتيَّ هاتين، على أن تكون أجيرًا لي في رعي ماشيتي ثماني سنين مقابل ذلك، فإن أكملت عشر سنين فإحسان من عندك، وما أريد أن أشق عليك بجعلها عشرا، ستجدني إن شاء الله من الصالحين في حسن الصحبة والوفاء بما قلتُ.