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经注: Al-Qasas 28:26
Al-Qasas
26
28:26
قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين ٢٦
قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ٢٦
قَالَتۡ
ﲙ
إِحۡدَىٰهُمَا
ﲚ
يَٰٓأَبَتِ
ﲛ
ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ
ﲜﲝ
إِنَّ
ﲞ
خَيۡرَ
ﲟ
مَنِ
ﲠ
ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ
ﲡ
ٱلۡقَوِيُّ
ﲢ
ٱلۡأَمِينُ
ﲣ
٢٦
ﲤ
那两个女子中的一个说：我的父亲啊！请你雇用他。你最好雇用这个又强壮又忠实的人。
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Tafsir Fathul Majid
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