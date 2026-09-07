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经注: Al-Qasas 28:26
Al-Qasas
26
28:26
قالت احداهما يا ابت استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين ٢٦
قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَـٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ٢٦
قَالَتۡ
ﲙ
إِحۡدَىٰهُمَا
ﲚ
يَٰٓأَبَتِ
ﲛ
ٱسۡتَـٔۡجِرۡهُۖ
ﲜﲝ
إِنَّ
ﲞ
خَيۡرَ
ﲟ
مَنِ
ﲠ
ٱسۡتَـٔۡجَرۡتَ
ﲡ
ٱلۡقَوِيُّ
ﲢ
ٱلۡأَمِينُ
ﲣ
٢٦
ﲤ
那两个女子中的一个说：我的父亲啊！请你雇用他。你最好雇用这个又强壮又忠实的人。
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السعدي Al-Sa'di
{ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا }
أي: إحدى ابنتيه
{ يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ }
أي: اجعله أجيرا عندك، يرعى الغنم ويسقيها،
{ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ }
أي: إن موسى أولى من استؤجر، فإنه جمع القوة والأمانة، وخير أجير استؤجر، من جمعهما،
أي:
القوة والقدرة على ما استؤجر عليه، والأمانة فيه بعدم الخيانة، وهذان الوصفان، ينبغي اعتبارهما في كل من يتولى للإنسان عملا، بإجارة أو غيرها.فإن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهما، وأما باجتماعهما، فإن العمل يتم ويكمل، وإنما قالت ذلك، لأنها شاهدت من قوة موسى عند السقي لهما ونشاطه، ما عرفت به قوته، وشاهدت من أمانته وديانته، وأنه رحمهما في حالة لا يرجى نفعهما، وإنما قصده
[بذلك]
وجه اللّه تعالى.