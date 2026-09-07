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经注: Al-Qasas 28:25
Al-Qasas
25
28:25
فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ٢٥
فَجَآءَتْهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍۢ قَالَتْ إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُۥ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٢٥
فَجَآءَتۡهُ
ﱼ
إِحۡدَىٰهُمَا
ﱽ
تَمۡشِي
ﱾ
عَلَى
ﱿ
ٱسۡتِحۡيَآءٖ
ﲀ
قَالَتۡ
ﲁ
إِنَّ
ﲂ
أَبِي
ﲃ
يَدۡعُوكَ
ﲄ
لِيَجۡزِيَكَ
ﲅ
أَجۡرَ
ﲆ
مَا
ﲇ
سَقَيۡتَ
ﲈ
لَنَاۚ
ﲉﲊ
فَلَمَّا
ﲋ
جَآءَهُۥ
ﲌ
وَقَصَّ
ﲍ
عَلَيۡهِ
ﲎ
ٱلۡقَصَصَ
ﲏ
قَالَ
ﲐ
لَا
ﲑ
تَخَفۡۖ
ﲒﲓ
نَجَوۡتَ
ﲔ
مِنَ
ﲕ
ٱلۡقَوۡمِ
ﲖ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲗ
٢٥
ﲘ
那两个女子中的一个，羞涩地来对他说：我的父亲的确要请你去，要酬谢你替我们饮羊的功劳。当他来到他面前，并且告诉他自己的实情的时候，他说：你不要畏惧，你已脱离不义的民众了。
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Tafsir Fathul Majid
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