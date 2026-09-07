登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Qasas 28:24
Al-Qasas
24
28:24
فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير ٢٤
فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍۢ فَقِيرٌۭ ٢٤
فَسَقَىٰ
ﱬ
لَهُمَا
ﱭ
ثُمَّ
ﱮ
تَوَلَّىٰٓ
ﱯ
إِلَى
ﱰ
ٱلظِّلِّ
ﱱ
فَقَالَ
ﱲ
رَبِّ
ﱳ
إِنِّي
ﱴ
لِمَآ
ﱵ
أَنزَلۡتَ
ﱶ
إِلَيَّ
ﱷ
مِنۡ
ﱸ
خَيۡرٖ
ﱹ
فَقِيرٞ
ﱺ
٢٤
ﱻ
他就替她俩饮羊，然后退到树荫下，他说：我的主啊！我确需求你所降给我的任何福利的。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَسَقَى لَهُمَا
] موسا -
صلی الله علیه وسلم
- ئاوی به ئاژهڵهكانیان دا (ئهوان بهردهكهیان خستهوه سهر بیرهكه به ده كهس نهبێت لا نابرا موسا -
صلی الله علیه وسلم
- بهتهنها لایبرد چونكه زۆر بههێز بوو) [
ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ
] پاشان چووه سێبهرى دارێك و دانیشت [
فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (٢٤)
] فهرمووی: ئهی پهروهردگار خێرم پێ بكه من زۆر پێویستم به خێرو چاكهی تۆیه (پێ پهتى و زۆر برسی بوو، وه ئافرهتهكان گوێیان لێبوو).