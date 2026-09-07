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经注: Al-Qasas 28:24
Al-Qasas
24
28:24
فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير ٢٤
فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍۢ فَقِيرٌۭ ٢٤
فَسَقَىٰ
ﱬ
لَهُمَا
ﱭ
ثُمَّ
ﱮ
تَوَلَّىٰٓ
ﱯ
إِلَى
ﱰ
ٱلظِّلِّ
ﱱ
فَقَالَ
ﱲ
رَبِّ
ﱳ
إِنِّي
ﱴ
لِمَآ
ﱵ
أَنزَلۡتَ
ﱶ
إِلَيَّ
ﱷ
مِنۡ
ﱸ
خَيۡرٖ
ﱹ
فَقِيرٞ
ﱺ
٢٤
ﱻ
他就替她俩饮羊，然后退到树荫下，他说：我的主啊！我确需求你所降给我的任何福利的。
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基拉特
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Basi Mūsā akawachotea maji wanyama wa wale wanawake wawili, kisha akageuka kwenda kwenye kivuli cha mti kujifinika nacho na akasema, «Mola wangu! Hakika mimi ni mhitaji wa wema wako wowote ule utakaoniletea,» kama vile chakula. Na njaa ilikuwa imemshika sana.