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经注: Al-Qasas 28:23
Al-Qasas
23
28:23
ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ٢٣
وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةًۭ مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌۭ كَبِيرٌۭ ٢٣
وَلَمَّا
ﱍ
وَرَدَ
ﱎ
مَآءَ
ﱏ
مَدۡيَنَ
ﱐ
وَجَدَ
ﱑ
عَلَيۡهِ
ﱒ
أُمَّةٗ
ﱓ
مِّنَ
ﱔ
ٱلنَّاسِ
ﱕ
يَسۡقُونَ
ﱖ
وَوَجَدَ
ﱗ
مِن
ﱘ
دُونِهِمُ
ﱙ
ٱمۡرَأَتَيۡنِ
ﱚ
تَذُودَانِۖ
ﱛﱜ
قَالَ
ﱝ
مَا
ﱞ
خَطۡبُكُمَاۖ
ﱟﱠ
قَالَتَا
ﱡ
لَا
ﱢ
نَسۡقِي
ﱣ
حَتَّىٰ
ﱤ
يُصۡدِرَ
ﱥ
ٱلرِّعَآءُۖ
ﱦﱧ
وَأَبُونَا
ﱨ
شَيۡخٞ
ﱩ
كَبِيرٞ
ﱪ
٢٣
ﱫ
当他来到麦德彦的泉边的时候，他看见有一群人在那里饮羊，他发现除他们外还有两女子，拦着她们俩的羊群。他说：你们俩为什么这样呢？她俩说：我们要到牧人们使他们的羊离开泉水，才得饮我们的羊，我们的父亲是一位龙钟的老人。
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Alipoyafikia maji ya Madyan, alilikuta hapo kundi la watu wanawapa maji wanyama wao, na akawakuta, kando ya kundi hilo, wanawake wawili wamejitenga na watu na wamewazuilia wanyama wao na pale penye maji, kwa kushindwa kwao na udhaifu wao wa kutoweza kubanana na wanaume, na wanangojea mpaka wanyama wa watu waondoke kwenye maji kisha hapo wawapatie wanyama wao maji. Mūsā, amani imshukiye, alipowaona aliwaonea huruma, kisha alisema kuwaambia, «Muna nini nyinyi?» wakasema, «Hatuwezi kubanana na wanaume, na hatuchoti maji mpaka watu wamalize kuchota, na baba yetu ni mzee sana hawezi kuwachotea maji wanyama wake kwa udhaifu wake na uzee wake.»