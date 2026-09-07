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经注: Al-Qasas 28:22
Al-Qasas
22
28:22
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ٢٢
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٢٢
وَلَمَّا
ﱁ
تَوَجَّهَ
ﱂ
تِلۡقَآءَ
ﱃ
مَدۡيَنَ
ﱄ
قَالَ
ﱅ
عَسَىٰ
ﱆ
رَبِّيٓ
ﱇ
أَن
ﱈ
يَهۡدِيَنِي
ﱉ
سَوَآءَ
ﱊ
ٱلسَّبِيلِ
ﱋ
٢٢
ﱌ
当他已趋向麦德彦的时候，他说：我的主也许指示我正道。
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基拉特
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Al-Sa'di
Муса принял решение бежать в сторону Мадьяна. Этот город располагался на юге Палестины, на которую не распространялась власть Фараона. Муса надеялся, что Аллах поможет ему найти кратчайший путь к тому городу и спокойно добраться до безопасного места. И все произошло так, как он ожидал.