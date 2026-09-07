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经注: Al-Qasas 28:22
Al-Qasas
22
28:22
ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ٢٢
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّىٓ أَن يَهْدِيَنِى سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٢٢
وَلَمَّا
ﱁ
تَوَجَّهَ
ﱂ
تِلۡقَآءَ
ﱃ
مَدۡيَنَ
ﱄ
قَالَ
ﱅ
عَسَىٰ
ﱆ
رَبِّيٓ
ﱇ
أَن
ﱈ
يَهۡدِيَنِي
ﱉ
سَوَآءَ
ﱊ
ٱلسَّبِيلِ
ﱋ
٢٢
ﱌ
当他已趋向麦德彦的时候，他说：我的主也许指示我正道。
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基拉特
圣训
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na alipokusudia kuelekea nchi ya Madyan, na akatoka nje ya utawala wa Fir'awn, alisema, «Nina matumaini kwamba Mola wangu Ataniongoza njia nzuri ya kuelekea Madyan.»