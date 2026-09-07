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经注: Al-Qasas 28:21
Al-Qasas
21
28:21
فخرج منها خايفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ٢١
فَخَرَجَ مِنْهَا خَآئِفًۭا يَتَرَقَّبُ ۖ قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٢١
فَخَرَجَ
ﳗ
مِنۡهَا
ﳘ
خَآئِفٗا
ﳙ
يَتَرَقَّبُۖ
ﳚﳛ
قَالَ
ﳜ
رَبِّ
ﳝ
نَجِّنِي
ﳞ
مِنَ
ﳟ
ٱلۡقَوۡمِ
ﳠ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﳡ
٢١
ﳢ
他就从城里战战兢兢地逃出来了，他说：我的主啊！求你使我脱离不义的民众。
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hapo Mūsā akautoka mji wa Fir'awn akiwa katika hali ya kuogopa, akitazamia kukamatwa na wale wanaomtafuta, na akamuomba Mwenyezi Mungu Amuokoe na watu madhalimu.