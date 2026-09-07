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经注: Al-Qasas 28:20
Al-Qasas
20
28:20
وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين ٢٠
وَجَآءَ رَجُلٌۭ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ ٢٠
وَجَآءَ
ﳄ
رَجُلٞ
ﳅ
مِّنۡ
ﳆ
أَقۡصَا
ﳇ
ٱلۡمَدِينَةِ
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يَسۡعَىٰ
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قَالَ
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يَٰمُوسَىٰٓ
ﳋ
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لِيَقۡتُلُوكَ
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فَٱخۡرُجۡ
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لَكَ
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مِنَ
ﳔ
ٱلنَّٰصِحِينَ
ﳕ
٢٠
ﳖ
. 有一个人，从城的极远处忙来说：穆萨啊！臣仆们的确正在商议要杀你，你快出走吧。我确是忠于你的。
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基拉特
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na akaja mtu mbiombio kutoka mwisho wa mji, akasema, «Ewe Mūsā! Kwa hakika wale watukufu wa jamii ya Fir’awn wanafanya njama ya kukuua na wanashauriana juu ya hilo, basi toka. Kwani mimi ni kati ya wale wanaokupa ushauri mzuri na wanaokupendelea wema.»