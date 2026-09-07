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经注: Al-Qasas 28:20
Al-Qasas
20
28:20
وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين ٢٠
وَجَآءَ رَجُلٌۭ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجْ إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلنَّـٰصِحِينَ ٢٠
وَجَآءَ
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رَجُلٞ
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مِّنۡ
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أَقۡصَا
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ٱلۡمَدِينَةِ
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يَسۡعَىٰ
ﳉ
قَالَ
ﳊ
يَٰمُوسَىٰٓ
ﳋ
إِنَّ
ﳌ
ٱلۡمَلَأَ
ﳍ
يَأۡتَمِرُونَ
ﳎ
بِكَ
ﳏ
لِيَقۡتُلُوكَ
ﳐ
فَٱخۡرُجۡ
ﳑ
إِنِّي
ﳒ
لَكَ
ﳓ
مِنَ
ﳔ
ٱلنَّٰصِحِينَ
ﳕ
٢٠
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. 有一个人，从城的极远处忙来说：穆萨啊！臣仆们的确正在商议要杀你，你快出走吧。我确是忠于你的。
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答案
基拉特
圣训
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العربية
Tafsir Muyassar
وجاء رجل من آخر المدينة يسعى،
قال يا موسى:
إن أشراف قوم فرعون يتآمرون بقتلك، ويتشاورون، فاخرج من هذه المدينة، إني لك من الناصحين المشفقين عليك.