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经注: Al-Qasas 28:2
Al-Qasas
2
28:2
تلك ايات الكتاب المبين ٢
تِلْكَ ءَايَـٰتُ ٱلْكِتَـٰبِ ٱلْمُبِينِ ٢
تِلۡكَ
ﲏ
ءَايَٰتُ
ﲐ
ٱلۡكِتَٰبِ
ﲑ
ٱلۡمُبِينِ
ﲒ
٢
ﲓ
这些是明白的经典的节文。
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基拉特
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢)
] ئاماژهیه بۆ ئایهتهكانی ئهم سوورهته، یان ئهم قورئانه پیرۆزه كه كتابێكه ههموو شتێكی به ئاشكراو به ڕوونی تیادا باسكراوه.