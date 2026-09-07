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经注: Al-Qasas 28:19
Al-Qasas
19
28:19
فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين ١٩
فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوٌّۭ لَّهُمَا قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِى كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِٱلْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَبَّارًۭا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٩
فَلَمَّآ
ﲢ
أَنۡ
ﲣ
أَرَادَ
ﲤ
أَن
ﲥ
يَبۡطِشَ
ﲦ
بِٱلَّذِي
ﲧ
هُوَ
ﲨ
عَدُوّٞ
ﲩ
لَّهُمَا
ﲪ
قَالَ
ﲫ
يَٰمُوسَىٰٓ
ﲬ
أَتُرِيدُ
ﲭ
أَن
ﲮ
تَقۡتُلَنِي
ﲯ
كَمَا
ﲰ
قَتَلۡتَ
ﲱ
نَفۡسَۢا
ﲲ
بِٱلۡأَمۡسِۖ
ﲳﲴ
إِن
ﲵ
تُرِيدُ
ﲶ
إِلَّآ
ﲷ
أَن
ﲸ
تَكُونَ
ﲹ
جَبَّارٗا
ﲺ
فِي
ﲻ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲼ
وَمَا
ﲽ
تُرِيدُ
ﲾ
أَن
ﲿ
تَكُونَ
ﳀ
مِنَ
ﳁ
ٱلۡمُصۡلِحِينَ
ﳂ
١٩
ﳃ
当他欲扑击他俩的敌人的时候，求救的那个人说：穆萨啊！你要象昨日杀人样杀我吗？你只想做这地方的暴虐者，却不想做调解者。
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Al-Sa'di
Израильтянин, продолжая драться с коптом, не переставал просить о помощи. В конце концов, Муса разозлился и решил побить их общего врага. Тут копт воскликнул: «О Муса! Неужели ты хочешь убить меня, как убил человека вчера? Только тираны и беззаконники совершают такие убийства, и ты хочешь стать одним из них. Если бы ты стремился к добру, то разрешил бы нашу проблему мирным путем, не доводя дело до убийства». Муса прислушался к увещеваниям копта и не стал убивать его, а весть об этих двух происшествиях быстро разлетелась по городу. Когда Фараон с его приближенными узнали об этом, они решили казнить Мусу, и тогда Аллах сделал так, чтобы Его будущий посланник узнал о решении египетской знати.