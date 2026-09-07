登入
登入
登入
选择语言
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
经注: Al-Qasas 28:19
Al-Qasas
19
28:19
فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين ١٩
فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوٌّۭ لَّهُمَا قَالَ يَـٰمُوسَىٰٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِى كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًۢا بِٱلْأَمْسِ ۖ إِن تُرِيدُ إِلَّآ أَن تَكُونَ جَبَّارًۭا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٩
فَلَمَّآ
ﲢ
أَنۡ
ﲣ
أَرَادَ
ﲤ
أَن
ﲥ
يَبۡطِشَ
ﲦ
بِٱلَّذِي
ﲧ
هُوَ
ﲨ
عَدُوّٞ
ﲩ
لَّهُمَا
ﲪ
قَالَ
ﲫ
يَٰمُوسَىٰٓ
ﲬ
أَتُرِيدُ
ﲭ
أَن
ﲮ
تَقۡتُلَنِي
ﲯ
كَمَا
ﲰ
قَتَلۡتَ
ﲱ
نَفۡسَۢا
ﲲ
بِٱلۡأَمۡسِۖ
ﲳﲴ
إِن
ﲵ
تُرِيدُ
ﲶ
إِلَّآ
ﲷ
أَن
ﲸ
تَكُونَ
ﲹ
جَبَّارٗا
ﲺ
فِي
ﲻ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲼ
وَمَا
ﲽ
تُرِيدُ
ﲾ
أَن
ﲿ
تَكُونَ
ﳀ
مِنَ
ﳁ
ٱلۡمُصۡلِحِينَ
ﳂ
١٩
ﳃ
当他欲扑击他俩的敌人的时候，求救的那个人说：穆萨啊！你要象昨日杀人样杀我吗？你只想做这地方的暴虐者，却不想做调解者。
经注
层
课程
反思
答案
基拉特
圣训
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ
] كاتێك كه موسى -
صلی الله علیه وسلم
- ویستی بڕوات لهو (قيبطي)يه بدات كه ئهیهوێ زوڵم له بهنی ئیسرائیلییهكه بكات كه بهنی ئیسرائیلییهكه داوای فریاكهوتنی لێ كرد [
بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا
] كه (قيبطي)يهكه دوژمنی موسى و -
صلی الله علیه وسلم
- دوژمنی كابرای بهنی ئیسرائیلیش بوو، موسى -
صلی الله علیه وسلم
- چووه پێشهوه بۆی [
قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ
] كابرای بهنی ئیسرائیلی له لاوازى و بێدهسهڵاتیدا وایزانی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- بۆ ئهم دێت و لهم دهدات، وتی: ئهی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- ئهتهوێ من بكوژی ههروهكو چۆن دوێنێ كهسێكت كوشت، لهوێدا یهكسهر ئاشكرای كرد كه ئهو كوژراوهی هۆزى فیرعهون دوێنێ كوژراوه موسى -
صلی الله علیه وسلم
- كوشتوویهتى (كهس نهیدهزانى بهڵام ئاشكراى كردو پیاوه (قيبطي)يهكه رۆیشت و ههواڵهكهى گهیانده فیرعهون) [
إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ
] وه وتى: ئهی موسى -
صلی الله علیه وسلم
- كه تۆ خهڵكى ئهكوژی و له خهڵكى ئهدهیت تهنها مهبهستت ئهوهیه كه خۆت بهسهر خهڵكیدا زاڵ بكهی لهسهر زهوی [
وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (١٩)
] وه تۆ ناتتهوێ لهسهر زهویدا چاكسازی له نێوان خهڵكیدا بكهیت.